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Riesen-Rakete Starship vor neuem Testflug

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SpaceX
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STARBASE (dpa-AFX) - Bei einem weiteren Testflug der Riesen-Rakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk sollen erstmals beide Raketenstufen von Greifarmen wieder aufgefangen werden. Der Testflug ist für die Nacht zum Samstag deutscher Zeit (ab 23.45 Uhr MEZ) angesetzt, könnte sich aber aus unterschiedlichsten Gründen noch verschieben - auch kurzfristig.

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Dutzende Schaulustige kamen bereits vor dem Start zum Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des US-Bundesstaates Texas an der Grenze zu Mexiko, um die Riesen-Rakete aus der Nähe zu sehen.

Für den Testflug ist geplant, dass nach dem Start und kurz nachdem sich die beiden Raketenstufen voneinander getrennt haben, zunächst der Booster namens Super Heavy am Startturm mit Greifarmen wieder aufgefangen wird. Das klappte bereits bei drei vorherigen Tests. Das Starship soll ins All fliegen und die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden, bevor es dann ebenfalls an den Startturm zurückkehren und mit Greifarmen wieder aufgefangen werden soll.

Bislang hat es SpaceX noch nicht probiert, das komplette Starship wieder aufzufangen. Beide Raketenteile zurückzubekommen und damit wiederverwenden zu können, wäre ein großer Fortschritt für die Raumfahrtindustrie.

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Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Umlaufbahn um die Erde und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik. Die untere Raketenstufe war da bereits kontrolliert ins Meer nahe dem Startplatz gestürzt. Im Rahmen der Mission wurden auch erstmals auf diesem Wege Starlink-Satelliten ausgesetzt.

Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue

Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX auch das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

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Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet - damals explodierte es nach wenigen Minuten aber komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich./cah/DP/stk

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Datum Rating Analyst
09.11.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG

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