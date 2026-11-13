Rigaku: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

13.11.26 06:35 Uhr

Rigaku lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 127,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net