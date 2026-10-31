Rimini Street A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Rimini Street A lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 112,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 103,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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