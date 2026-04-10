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Ringen um Waffenruhe im Libanon: Botschafter knüpfen ersten Kontakt

11.04.26 07:28 Uhr

WASHINGTON/TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Nach wochenlangen Kämpfen zwischen den israelischen Streitkräften und der Hisbollah-Miliz im Libanon haben die Botschafter beider Länder in den USA erste Kontakte zur Vorbereitung möglicher Gespräche über eine Waffenruhe geknüpft. Die libanesische Botschafterin in Washington und der israelische Botschafter loteten in einem Telefonat die Chancen für Verhandlungen aus, wie das Präsidialamt in Beirut mitteilte. Auch der US-Botschafter im Libanon war zugeschaltet.

Demnach wurde ein erstes Treffen am kommenden Dienstag im US-Außenministerium vereinbart. Ziel sei die Verkündung einer Waffenruhe und der Beginn formeller Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon unter Vermittlung der USA, hieß es aus Beirut weiter. Das US-Außenministerium bestätigte lediglich Verhandlungen über eine Waffenruhe in der kommenden Woche.

Laut einem Bericht des US-Nachrichtenportals Axios ist Israel zwar zu Gesprächen über einen Waffenstillstand mit dem Libanon bereit, nicht aber zu Verhandlungen über eine Feuerpause gegenüber der proiranischen Hisbollah.

Die Waffenruhe im Libanon ist ein Knackpunkt in den für heute geplanten Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Der Iran hat seine Teilnahme an den Verhandlungen an ein Ende der israelischen Angriffe auf die mit Teheran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon geknüpft./dde/DP/zb