Ringkjobing Landbobank Un präsentierte Quartalsergebnisse
Ringkjobing Landbobank Un lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 USD, nach 0,370 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 207,9 Millionen USD – ein Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ringkjobing Landbobank Un 186,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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