Rio Grande Resources veröffentlichte am 27.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Rio Grande Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net