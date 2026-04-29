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Rio Tinto-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
85,10 EUR 2,10 EUR 2,53%
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Die Rio Tinto-Aktie wurde im April 2026 von 12 Experten analysiert.

12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Rio Tinto mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 68,03 GBP für die Rio Tinto-Aktie, was einem Abschlag von 5,45 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 73,48 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG69,00 GBP-6,1022.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)66,00 GBP-10,1822.04.2026
JP Morgan Chase & Co.72,00 GBP-2,0122.04.2026
Barclays Capital66,00 GBP-10,1821.04.2026
RBC Capital Markets63,00 GBP-14,2621.04.2026
JP Morgan Chase & Co.70,30 GBP-4,3321.04.2026
Jefferies & Company Inc.70,00 GBP-4,7421.04.2026
RBC Capital Markets64,00 GBP-12,9021.04.2026
RBC Capital Markets64,00 GBP-12,9017.04.2026
Deutsche Bank AG69,00 GBP-6,1015.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.76,00 GBP3,4313.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)67,00 GBP-8,8202.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Rio Tinto plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
22.04.2026Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.2026Rio Tinto NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Rio Tinto Equal WeightBarclays Capital
21.04.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightBarclays Capital
17.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
22.04.2026Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.2026Rio Tinto NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Rio Tinto Equal WeightBarclays Capital
21.04.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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