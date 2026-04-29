Rio Tinto-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
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Die Rio Tinto-Aktie wurde im April 2026 von 12 Experten analysiert.
12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Rio Tinto mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 68,03 GBP für die Rio Tinto-Aktie, was einem Abschlag von 5,45 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 73,48 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|69,00 GBP
|-6,10
|22.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|66,00 GBP
|-10,18
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|72,00 GBP
|-2,01
|22.04.2026
|Barclays Capital
|66,00 GBP
|-10,18
|21.04.2026
|RBC Capital Markets
|63,00 GBP
|-14,26
|21.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|70,30 GBP
|-4,33
|21.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|70,00 GBP
|-4,74
|21.04.2026
|RBC Capital Markets
|64,00 GBP
|-12,90
|21.04.2026
|RBC Capital Markets
|64,00 GBP
|-12,90
|17.04.2026
|Deutsche Bank AG
|69,00 GBP
|-6,10
|15.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|76,00 GBP
|3,43
|13.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|67,00 GBP
|-8,82
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent