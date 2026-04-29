Rio Tinto-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

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Die Rio Tinto-Aktie wurde im April 2026 von 12 Experten analysiert.

12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Rio Tinto mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 68,03 GBP für die Rio Tinto-Aktie, was einem Abschlag von 5,45 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 73,48 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 69,00 GBP -6,10 22.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 66,00 GBP -10,18 22.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 72,00 GBP -2,01 22.04.2026 Barclays Capital 66,00 GBP -10,18 21.04.2026 RBC Capital Markets 63,00 GBP -14,26 21.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 70,30 GBP -4,33 21.04.2026 Jefferies & Company Inc. 70,00 GBP -4,74 21.04.2026 RBC Capital Markets 64,00 GBP -12,90 21.04.2026 RBC Capital Markets 64,00 GBP -12,90 17.04.2026 Deutsche Bank AG 69,00 GBP -6,10 15.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 76,00 GBP 3,43 13.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 67,00 GBP -8,82 02.04.2026

Redaktion finanzen.net