Rio Tinto-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
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Die Rio Tinto-Aktie wurde im Oktober 2026 von 13 Analysten analysiert.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 12 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 74,58 GBP, was einem Anstieg von 13,64 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rio Tinto-Aktie von 60,94 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|64,00 GBP
|5,02
|30.10.2026
|Deutsche Bank AG
|76,00 GBP
|24,71
|15.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|87,00 GBP
|42,76
|15.10.2026
|UBS AG
|73,00 GBP
|19,79
|15.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,50 GBP
|30,46
|15.10.2026
|RBC Capital Markets
|65,00 GBP
|6,66
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,50 GBP
|30,46
|14.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|77,00 GBP
|26,35
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,50 GBP
|30,46
|13.10.2026
|UBS AG
|74,00 GBP
|21,43
|08.10.2026
|Deutsche Bank AG
|76,00 GBP
|24,71
|07.10.2026
|Deutsche Bank AG
|74,00 GBP
|21,43
|06.10.2026
|RBC Capital Markets
|65,00 GBP
|6,66
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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