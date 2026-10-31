DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.168 +0,4%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Rio Tinto-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
72.82 EUR -1.61 EUR -2.16 %
Charts | News | Analysen

Die Rio Tinto-Aktie wurde im Oktober 2026 von 13 Analysten analysiert.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 12 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 74,58 GBP, was einem Anstieg von 13,64 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rio Tinto-Aktie von 60,94 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets64,00 GBP5,0230.10.2026
Deutsche Bank AG76,00 GBP24,7115.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)87,00 GBP42,7615.10.2026
UBS AG73,00 GBP19,7915.10.2026
JP Morgan Chase & Co.79,50 GBP30,4615.10.2026
RBC Capital Markets65,00 GBP6,6614.10.2026
JP Morgan Chase & Co.79,50 GBP30,4614.10.2026
Jefferies & Company Inc.77,00 GBP26,3514.10.2026
JP Morgan Chase & Co.79,50 GBP30,4613.10.2026
UBS AG74,00 GBP21,4308.10.2026
Deutsche Bank AG76,00 GBP24,7107.10.2026
Deutsche Bank AG74,00 GBP21,4306.10.2026
RBC Capital Markets65,00 GBP6,6606.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Rio Tinto Aktie News

Werbung

Rio Tinto Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
15.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.