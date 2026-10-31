Rio Tinto-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

31.10.26 18:00 Uhr

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Die Rio Tinto-Aktie wurde im Oktober 2026 von 13 Analysten analysiert.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 12 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 74,58 GBP, was einem Anstieg von 13,64 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rio Tinto-Aktie von 60,94 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 64,00 GBP 5,02 30.10.2026 Deutsche Bank AG 76,00 GBP 24,71 15.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 87,00 GBP 42,76 15.10.2026 UBS AG 73,00 GBP 19,79 15.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 79,50 GBP 30,46 15.10.2026 RBC Capital Markets 65,00 GBP 6,66 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 79,50 GBP 30,46 14.10.2026 Jefferies & Company Inc. 77,00 GBP 26,35 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 79,50 GBP 30,46 13.10.2026 UBS AG 74,00 GBP 21,43 08.10.2026 Deutsche Bank AG 76,00 GBP 24,71 07.10.2026 Deutsche Bank AG 74,00 GBP 21,43 06.10.2026 RBC Capital Markets 65,00 GBP 6,66 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net