Rio Tinto hält sich bedeckt zu möglichem Gegengebot für Anglo American

Von Rhiannon Hoyle

SYDNEY (Dow Jones)--Es ist nach wie vor unklar, ob der Bergbaukonzern Rio Tinto in einen Bieterwettstreit um den Konkurrenten Anglo American einsteigen will. "Wir spekulieren nicht und kommentieren keine M&A-Aktivitäten", sagte Chairman Dominic Barton auf die Frage bei der Hauptversammlung, ob Rio Tinto ein Angebot erwägt. Rivale BHP will Anglo American für 39 Milliarden US-Dollar übernehmen. Anglo hat das Angebot mit dem Argument zurückgewiesen, dass der Konzern massiv unterbewertet werde.

May 02, 2024 00:26 ET (04:26 GMT)