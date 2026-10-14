DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.426 +0,3%Euro 1,1208 +0,1%Öl 106,3 +0,6%Gold 4.160 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Rio Tinto hält trotz Nahost-Spannungen an Eisenerz-Jahresprognose fest

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto Ltd.
100.40 EUR -1.20 EUR -1.18 %
Charts | News | Analysen
Rio Tinto plc
83.32 EUR -1.19 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen

Von David Winning

DOW JONES--Rio Tinto hält nach einem Plus beim Eisenerz-Absatz von 3 Prozent im dritten Quartal an der Jahresprognose für den weltweiten Eisenerzabsatz fest. Rio Tinto teilte mit, im dritten Geschäftsquartal 90,8 Millionen Tonnen Eisenerz verkauft zu haben, wovon der Großteil auf die umfangreichen Förderaktivitäten in der australischen Pilbara-Region entfiel. Das Management führte das Plus auf eine starke Minenleistung sowie solide Hafenlagerbestände des für die Stahlherstellung benötigten Rohstoffs zurück. Das Unternehmen bekräftigte seine Erwartungen für den weltweiten Eisenerzabsatz von 343 bis 366 Millionen Tonnen in den zwölf Monaten bis Dezember und behielt zugleich die Jahresproduktionsziele für die übrigen geförderten Rohstoffe unverändert bei.

Werbung

Rio Tinto meldete für das dritte Quartal zudem eine Kupferförderung von 205.000 Tonnen, maßgeblich getragen von einem Anstieg um 27 Prozent im Jahresvergleich in der Mine Oyu Tolgoi in der Mongolei. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres belief sich die Kupferproduktion auf insgesamt 646.000 Tonnen, ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Chief Executive Simon Trott sagte, die Großprojekte des Unternehmens lägen weiterhin im Zeit- und Budgetplan. "Wir geben heute bekannt, dass wir seit Jahresbeginn eine Kapitalfreisetzung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar erzielt haben, während wir unser Portfolio aktiv und diszipliniert steuern, um den langfristigen Wert zu maximieren", so Trott. Dieser Mittelzufluss ist Teil eines Programms von Rio Tinto zur Kapitalfreisetzung im Umfang von 5 bis 10 Milliarden US-Dollar.

Der Nahostkonflikt trifft Bergbauunternehmen an einer empfindlichen Stelle, denn er sorgt für extreme Energiepreisschwankungen und treibt die Frachtraten nach oben. Rio Tinto erklärte dazu, die operativen Auswirkungen blieben weiterhin begrenzt und die Treibstoffversorgung sei dank Lagerpuffern und alternativer Beschaffungsquellen gesichert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)

Aktuelle Rio Tinto Aktie News

Werbung

Rio Tinto Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
07.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.