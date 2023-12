Rio Tinto will 6,2 Mrd USD in Eisenerzprojekt in Guinea investieren

Von Rhiannon Hoyle

LONDON (Dow Jones)--Rio Tinto will massiv in den Eisenerzabbau in Westafrika investieren. Der Bergbaukonzern will rund 6,2 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung der Mine Simandou in Guinea ausgeben. Dazu zählt auch die Hafen- und Eisenbahn-Infrastruktur für den Export des Rohstoffs.

In den Simandou-Bergen schlummert eines der größten unangetasteten Eisenerzvorkommen der Welt. Bisher wird der Markt von Exporten aus Australien und Brasilien dominiert.

Rio Tinto besitzt die Rechte zur Entwicklung der südlichen Hälfte des Vorkommens in Zusammenarbeit mit der Regierung Guineas und einem von der Aluminium Corp of China angeführten chinesischen Konsortium. Die Gruppe wird insgesamt voraussichtlich 11,6 Milliarden Dollar investieren. Das Winning Consortium Simandou um die Winning International Group und die China Hongqiao Group besitzt die Rechte zur Entwicklung des nördlichen Teils, ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Regierung.

"Die größte Investition über die nächsten drei Jahre wird voraussichtlich der Anteil an den Simandou-Projekt sein, sobald es vom Board von Rio Tinto abgesegnet wurde", teilte Rio Tinto mit. In den vergangenen Jahren hat der Konzern vor allem in Verbesserungen bestehender Projekte investiert.

