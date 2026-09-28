rio - Totalenergies legt Wachstumsplan bis 2035 vor

28.09.26 09:46 Uhr

Von Aimee Look

DOW JONES--Totalenergies will mit jährlichen Investitionen zwischen 14 und 17 Milliarden US-Dollar die Förderung von Öl und Gas zwischen 2030 und 2035 um jeweils etwa 2 bis 3 Prozent ausweiten. Das geht aus den Wachstumszielen hervor, die das französische Energieunternehmen für die Zeit über 2030 hinaus jetzt vorstellte.

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Im Strom-Segment plant Totalenergies im Zeitraum 2030 bis 2035 mit einer Netto-Erzeugung von 10 bis 12 Terawattstunden pro Jahr. Elektrische Energie werde bis zum Ende des genannten Zeitraums etwa ein Viertel seines Energiemixes ausmachen, der auch Öl und Gas umfasst, heißt es in der Mitteilung.

Totalenergies teilte außerdem mit, dass der Vorstand Aktienrückkäufe in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal 2026 sowie zwischen 2 und 2,5 Milliarden US-Dollar für das darauffolgende Quartal genehmigt hat.

Auf kurze Frist - bis 2030 - bestätigte das Unternehmen seinen Ausblick weitgehend. Erwartet wird ein jährliches Wachstum der Energieerzeugung von 4 Prozent. Die Öl- und Gasförderung soll dabei im Durchschnitt zwischen 2025 und 2030 jährlich 3 um Prozent wachsen.

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Im Bereich Strom rechnet das Unternehmen mit einem jährlichen Wachstum der Erzeugung von 20 Prozent, so dass die Produktion dieses Segments bis Ende 2030 etwa ein Fünftel des Energiemixes ausmachen wird.

Neue, cash-generierende Produktion soll dabei den Free Cashflow - auf Basis konstanter Preise - von 2025 bis 2030 um rund 10 Milliarden US-Dollar verbessern.

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DJG/DJN/rio/cln

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September 28, 2026 03:46 ET (07:46 GMT)