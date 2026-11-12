Rio2 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rio2 hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Rio2 vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rio2
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rio2
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen