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Heute im FokusNach NVIDIA-Rekordzahlen: Dow letztlich fester -- DAX schließt tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Bürgermeister blockiert Palantir-Deal von Londoner Polizei. Bund plant Einstieg bei KNDS. SpaceX mit Milliardenverlust. easyJet hofft auf Last-Minute-Urlauber. Bayer: FDA beschleunigt Prüfung von zusätzlicher Finerenon-Indikation. AT&S streicht erneut die Dividende. Telekom-Angestellte erneut zum Warnstreik aufgerufen. Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab.
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