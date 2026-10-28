RIR Power Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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RIR Power Electronics hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,630 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 339,8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 256,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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