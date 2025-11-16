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RIR Power Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

29.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RIR Power Electronics Limited Registered Shs
182,00 INR 2,00 INR 1,11%
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RIR Power Electronics hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,330 INR je Aktie erzielt worden.

RIR Power Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 264,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,01 INR gegenüber 1,06 INR je Aktie im Vorjahr.

RIR Power Electronics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 908,74 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 862,06 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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