Rise Consulting Group,Inc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

15.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,20 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich auf 5,27 JPY gegenüber 14,66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Rise Consulting Group,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rise Consulting Group,Inc. Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rise Consulting Group,Inc. Registered

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung