Rise Consulting Group,Inc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Rise Consulting Group,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 5,27 JPY gegenüber 14,66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,20 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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