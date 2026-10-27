Siemens Energy-Aktie erholt sich weiter: Was trägt die Gegenbewegung?

Risiken bleiben

27.10.26 12:42 Uhr

Schnäppchenjäger und steigende Tech-Werte stützen die Erholung der Siemens Energy-Aktie, doch ohne Unternehmensmeldung hängt die Frage nach der Trendwende an anderen Faktoren.

• Das Unternehmen präsentiert solide Quartalszahlen mit Gewinnsteigerung und einem hohen Auftragsbestand; die kommenden Zahlen und Ziele bis 2030 sind für die Anleger entscheidend.

• Eine Barclays-Studie weist auf Grenzen bei der Preismacht der Rechenzentrumsausrüster hin, was den Sektor belastet und die Aktienentwicklung beeinflusst.

• Die Siemens Energy-Aktie erholt sich aufgrund von Tech-Sektor-Positivität und Schnäppchenjägern, trotz einer Monatsschwäche von über 13 Prozent.

Schnäppchenjäger und Tech-Werte stützen die Siemens Energy-Aktie

Barclays sieht Grenzen bei der Preismacht der Ausrüster

Ausblick bis 2030 setzt den nächsten Maßstab für die Aktie

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Die Siemens Energy-Aktie hat ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Via XETRA gewinnt das Papier zeitweise 1,59 Prozent auf 125,12 Euro. Bereits am Vortag legte der Titel letztlich um 3,77 Prozent zu und schloss bei 123,16 Euro. Die Kursgewinne folgen auf eine schwache Phase: Auf Monatssicht steht ein Verlust von über 13 Prozent zu Buche. Ob aus den jüngsten Gewinnen eine Trendwende wird, hängt an der Stimmung für Tech-Werte und an den nächsten Zahlen des Konzerns.

Sektor statt Unternehmensnews treiben die Siemens Energy-Aktie an

Als Auslöser der Erholung gelten Schnäppchenjäger und steigende Tech-Werte. Zuvor hatten Sorgen über zu hohe KI-Ausgaben die Kurse gedrückt, ausgelöst durch Zahlen von Meta. Danach folgte ein Ausverkauf der Tech-Aktien an der Wall Street.

Eine Studie von Barclays rückte zudem die Preismacht der Branche in den Blick. Analyst George Featherstone verwies laut dpa-AFX darin auf Anzeichen, dass die Preismacht der Rechenzentrumsausrüster an Grenzen stößt, und nannte Siemens Energy, Siemens, ABB und Schneider Electric. Featherstone nannte gemäß dpa-AFX als Hintergrund Gespräche über ein zweites Anthropic-Rechenzentrum bei Nscale zum selben Preis wie im ersten Vertrag.

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Die Erholung folgt dem Sektor, eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Das spricht dafür, dass die Gegenbewegung an der Stimmung im Tech-Sektor hängt. Für Siemens Energy zählt deshalb, ob sich die Sorgen um die Preismacht im Geschäft tatsächlich niederschlagen.

Siemens Energy mit solidem Zahlenpolster

Operativ steht der Konzern nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal gut da. Wie Siemens Energy mitteilte, stieg der Gewinn vor Sondereffekten auf 1,62 Milliarden Euro nach 497 Millionen Euro im Vorjahr. Die Marge vor Sondereffekten lag bei 14,2 Prozent nach 5,1 Prozent. Das Quartal fiel damit über den Margenrahmen, den der Konzern bestätigt hat. Der Auftragsbestand erreichte 162 Milliarden Euro und gibt dem Geschäft Vorlauf.

Zu Rechenzentren sagte das Management im Pre-Close-Call vom 30. September, es habe keine Stornierungen gesehen. Reservierungsgebühren, Anzahlungen und Kündigungsklauseln böten wirtschaftlichen Schutz, und Rechenzentren seien ein zusätzlicher Treiber, aber nicht die Grundlage des Ausblicks. Im Grid-Geschäft werde im Schlussquartal kein HVDC-Projekt gebucht, der nächste sei für das frühe Geschäftsjahr 2027 geplant. Auch im Gas-Geschäft soll der Auftragseingang unter den starken Vorquartalen liegen, was das Unternehmen als normale Projektphasierung bezeichnet.

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Die Aussagen zielen direkt auf die Sorgen, die den Sektor belasten. Schwächere Auftragseingänge im Schlussquartal sind angekündigt und damit kein Überraschungsrisiko. Offen bleibt das Windgeschäft Siemens Gamesa, dessen Offshore-Aufträge nach Unternehmensangaben unter der Erwartung liegen.

Analystenbild und wichtige Termine vor den Jahreszahlen setzen Signale für Anleger

Von neun von TipRanks erfassten Analysten stufen acht mit Buy ein, einer mit Hold, Verkaufsvoten gibt es keine. Das mittlere Kursziel liegt bei 212,14 Euro, die Spanne reicht von 195 bis 250 Euro.

Den nächsten Prüfstein setzt das Unternehmen selbst. Am 11. November legt Siemens Energy Zahlen für das Schlussquartal und das Geschäftsjahr vor. Dazu kommen der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027, Ziele bis 2030 und ein aktualisierter Rahmen für die Kapitalallokation. Sechs Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,33 Euro nach 0,19 Euro im Vorjahresviertel. Der dritte Aktienrückkauf läuft seit 24. September und längstens bis 31. März 2027.

Die Analysten zeigen sich damit weitgehend einig, während der Kurs vor allem dem Sektor folgt. Entscheidend wird, ob die neuen Mittelfristziele die Erwartungen der Analysten stützen. Der Rückkauf liefert zusätzlich eine Nachfrage, die vom Unternehmen selbst kommt.

Bis zum Zahlentag bleibt der Blick auf die Tech-Branche gerichtet. Als nächste Tests für die Tech-Erholung gelten die Berichte von Alphabet und Microsoft am Mittwoch sowie von Amazon, Intel und SanDisk am Donnerstag. Beim Konzern selbst gilt bis zur Veröffentlichung eine ruhige Phase ohne neue Mitteilungen, einen Hinweis auf die Erwartungen liefert der vom Unternehmen zusammengestellte Konsens, der laut Pre-Close-Call eine Woche vor den Zahlen am 11. November erscheint.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

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