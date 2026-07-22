Jim Cramer bremst die Euphorie bei IonQ aus - auch D-Wave und andere Quantenaktien im Fokus

Risiken ermittelt

23.07.26 10:27 Uhr

Jim Cramer bleibt bei IonQ vorsichtig und verweist auf das schwierige Zinsumfeld für unprofitable Wachstumsunternehmen. Das betrifft auch D-Wave.

• Aufgrund der frühen Kommerzialisierungsphase sind Quantenaktien anfällig für Stimmungsschwankungen und Marktunsicherheiten, wobei die weitere Entwicklung stark von Zinsentwicklung und Quartalszahlen abhängt.

Jim Cramer rät bei der IonQ-Aktie in der Sendung Mad Money zur Zurückhaltung

Steigende Zinsen belasten laut Cramer unprofitable Wachstumswerte wie IonQ

Auch D-Wave, Rigetti und Quantum Computing schwanken zuletzt im Gleichschritt

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TV-Investor Jim Cramer hat sich in der "Lightning Round" seiner CNBC-Sendung "Mad Money" zurückhaltend zur IonQ-Aktie geäußert. Auf die Frage eines Anrufers entgegnete er, dass er dem Titel aus dem Weg gehe, weil Aktien dieser Art bei steigenden Zinsen schwer zu halten seien und die Zinsentwicklung derzeit in die falsche Richtung laufe. Cramer bezog sich damit auf ein grundsätzliches Muster: Wachstumswerte ohne Gewinne reagieren besonders empfindlich auf das Zinsumfeld, weil ihre Bewertung stark von weit in der Zukunft liegenden Erträgen abhängt.

Ein Muster, das den ganzen Quantensektor betrifft

IonQ passt in dieses Muster: Der Spezialist für Quantencomputer steigerte den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr zwar um rund 202 Prozent auf 130 Millionen US-Dollar, weitete den Betriebsverlust im selben Zeitraum aber auf rund 590 Millionen US-Dollar aus. Cramers Vorbehalt lässt sich daher nicht auf ein einzelnes Unternehmen begrenzen. Auch die Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti Computing und Quantum Computing schwankten in den vergangenen Wochen mehrfach im Gleichschritt mit IonQ, ohne dass jeweils ein unternehmensspezifischer Auslöser erkennbar war.

Aktien von IonQ, D-Wave, Rigetti und Quantum Computing im Blick

Am Donnerstag zeigt sich unterdessen zunächst wenig Bewegung: IonQ-Titel legen vorbörslich an der NYSE 1,01 Prozent auf 35,04 US-Dollar zu, bei D-Wave steht ein überschaubares Plus von 0,12 Prozent auf 17,37 US-Dollar, während Rigetti Computing an der NASDAQ 0,46 Prozent tiefer bei 15,16 US-Dollar notieren und Quantum Computing 0,51 Prozent verlieren und bei 7,87 US-Dollar gehandelt werden.

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Frühe Kommerzialisierungsphase macht den Sektor anfällig

Nach Einschätzung von TipRanks stehen die meisten Unternehmen der Quantencomputer-Branche noch am Anfang der Kommerzialisierung, was die Aktien besonders empfindlich für Stimmungsschwankungen und für die Aussicht auf staatliche Förderung macht. Diese Struktur erklärt, warum sich starke Kursausschläge in beide Richtungen häufen, sobald sich die Stimmung bei Technologiewerten insgesamt dreht, unabhängig von eigenen Unternehmensmeldungen der einzelnen Werte.

Ob sich Cramers Vorbehalt bestätigt, dürfte sich am ehesten an der weiteren Zinsentwicklung sowie an den kommenden Quartalszahlen von IonQ und seinen Wettbewerbern ablesen lassen, die zeigen müssten, ob sich das starke Umsatzwachstum der Branche allmählich auch in einer geringeren Verlustdynamik niederschlägt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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