Risiken für den Hype

Der KI-Boom treibt die Börsen an - doch Monetarisierung, Strommangel und Regulierung könnten zum Problem werden.

• Hyperscaler investieren hunderte Milliarden in KI-Infrastruktur

• Analysten sehen teils negative KI-Renditen bis 2030

• Stromnetz, Regulierung und China-Konkurrenz erhöhen den Druck



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Die KI-Euphorie läuft seit Jahren auf Hochtouren und hat einen Hype-Status erreicht. An den Aktienmärkten haben Branchenvertreter wie NVIDIA, Microsoft, Alphabet und Co. die Messlatte für Bewertungen immer weiter nach oben geschoben. Doch zunehmend stellen Analysten, Investoren und Branchenkenner die entscheidende Frage: Wann kommt die Rechnung? Vier Szenarien könnten das Ende des Booms einläuten, oder zumindest einen schmerzhaften Einschnitt auslösen.

Bewertungen mit Luft nach unten

Für die Magnificent Seven insgesamt wird 2026 laut Bloomberg Intelligence ein Gewinnwachstum von rund 18 Prozent erwartet, das langsamste seit 2022 und kaum noch besser als die 13 Prozent, die für die übrigen Unternehmen im S&P 500 prognostiziert werden. Gleichzeitig drücken die massiv gestiegenen Capex-Ausgaben auf den Free Cashflow: Der kombinierte freie Cashflow von Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta könnte laut Prognosen von rund 205 Milliarden Dollar in 2025 auf etwa 94 Milliarden Dollar in 2026 sinken. Die sieben Konzerne machen mittlerweile rund ein Drittel der Marktkapitalisierung des S&P 500 aus, womit der Index faktisch zu einem KI-Wettindex geworden ist.

Strategieanalyst Joachim Klement von Panmure Liberum beziffert den aktuellen KI-Investitionsboom als nominal rund 60 Prozent größer als die Dotcom-Blase der späten 1990er-Jahre, und der Technologie-Anteil am US-Wirtschaftswachstum habe eine Konzentration erreicht, die es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gegeben habe. Der entscheidende strukturelle Unterschied zu damals: Die heutigen Hyperscaler sind hochprofitabel und finanzieren den Großteil ihrer Investitionen aus eigenem Cashflow, nicht über Schulden oder Börsengänge wie viele Dotcom-Firmen. Das dämpft das Crash-Risiko, hebt es aber nicht auf. Billige Bewertungen schützen Investoren Panmure Liberium zufolge dabei nicht, weil zwischen aktuellen Sektorbewertungen und erwarteten Kursrückgängen historisch kein statistischer Zusammenhang bestehe.

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ROI-Lücke als systemisches Problem

Das eigentliche Risiko liegt daher also nicht in den Kursen der KI-Giganten an den Aktienmärkten, sondern vielmehr in der Frage, was die milliardenschweren KI-Investitionen letztlich rechtfertigt. Laut einer Einschätzung der Deutschen Bank ist 2026 das bislang schwierigste Jahr für die Branche, geprägt von einer dreifachen Bewährungsprobe aus Desillusionierung, Fehlausrichtung und Misstrauen. Eine PwC-Studie kommt zu einem ähnlichen Befund: Nur 12 Prozent der befragten CEOs geben an, dass KI sowohl Kosten- als auch Umsatzeffekte gebracht hat.

Die bisher aufsehenerregendsten Zahlen liefert eine Modellrechnung von Panmure Liberum, die die Financial Times veröffentlichte: Unter der bewusst vereinfachenden Annahme, dass Betriebskosten für KI-Systeme faktisch null betragen, also im günstigsten denkbaren Szenario, bleibt der prognostizierte Return on Investment für den Zeitraum 2025 bis 2030 bei den meisten Hyperscalern negativ. Das Modell weist Microsoft mit minus 9 Prozent aus, Google mit minus 15 Prozent, Meta mit minus 28 Prozent, Oracle gar mit minus 35 Prozent. Einzig Amazon schneidet leicht positiv ab.

Die Rechnung hat allerdings eine bekannte methodische Einschränkung: Sie unterstellt, dass die gesamte Infrastruktur ausschließlich neuen KI-Umsätzen zugerechnet werden muss. Tatsächlich ersetzt ein erheblicher Teil der Investitionen laufende Serverinfrastruktur, sichert bestehende Kerngeschäfte ab und wird über mehrere Jahre abgeschrieben. Die Zahl von zwei bis fünf Billionen Dollar an nötigem Zusatzumsatz, die Panmure Liberum aus dem Modell ableitet, ist vor diesem Hintergrund eine theoretische Extremrechnung, kein realistischer Mindestwert.

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Die Monetarisierungslücke bleibt dennoch erheblich: Direkte KI-Dienste wie Software-Abonnements und KI-APIs generierten 2025 erst rund 25 Milliarden Dollar Umsatz, ohne die breiteren Cloud-Infrastrukturerlöse, die durch KI-Nachfrage mitgetrieben werden. Wenn die Investitionsrenditen dauerhaft hinter den Erwartungen zurückbleiben, wird das Capex-Wachstum der kommenden Jahre voraussichtlich deutlich abflachen.

Energie und Infrastruktur als Engpassfaktor

Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta planen für 2026 zusammen Investitionsausgaben in dreistelliger Milliardenhöhe, die aktuellen Quartalsguidances der fünf größten Hyperscaler einschließlich Oracle summieren sich auf über 600 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr. Das Problem: Die physische Infrastruktur hält nicht Schritt. Bloomberg meldet, dass annähernd die Hälfte aller für 2026 geplanten KI-Rechenzentren in den USA sich verzögern oder ganz gestrichen werden dürfte. Der zentrale Engpass sind dabei aber nicht Chips oder Kapital, sondern elektrische Komponenten: Transformatoren, Schaltanlagen und Batterien, deren Lieferketten die Nachfrage nicht mehr bedienen können. Seit Mitte 2024 sind laut dem Forschungsunternehmen Data Center Watch Projekte im Wert von über 64 Milliarden US-Dollar durch lokalen Widerstand gestoppt oder massiv verzögert worden, 18 Milliarden davon vollständig gestrichen, 46 Milliarden aufgeschoben. Alphabet-Chef Sundar Pichai räumte bereits ein, der Cloud-Umsatz wäre höher ausgefallen, hätte sein Konzern die Nachfrage erfüllen können.

Hinzu kommt der wachsende lokale Widerstand: Er vereint laut Branchenbeobachtern ungewöhnlicherweise Umweltaktivisten und Haushaltskonservative, verbunden durch den hohen Energieverbrauch, die geringe Zahl dauerhafter Arbeitsplätze und mangelnde Transparenz bei Planungsverfahren.

Regulierung, Geopolitik und wachsender politischer Gegenwind

Das vierte Risiko ist weniger quantifizierbar, aber kaum weniger relevant. KI-Systeme geraten zunehmend in den Fokus von Gesetzgebern in der EU, den USA und in Asien - erste Stimmen aus der Politik fordern bereits eine Steuer auf KI.

Gleichzeitig wächst der gesellschaftliche Druck: Eine Befragung von 825 Führungskräften durch das Beratungsunternehmen Mercer kommt zu dem Ergebnis, dass 99 Prozent der befragten CEOs in den nächsten zwei Jahren KI-bedingte Stellenstreichungen planen. Der Anteil der Unternehmenslenker, die konkret vorhaben, Einstiegspositionen zu streichen, sprang demnach von 17 Prozent im Jahr 2025 auf 43 Prozent im laufenden Jahr.

Entlassungswellen bei Unternehmen wie Block, PayPal, Intuit und HSBC, aber auch bei Meta und Oracle, haben die Debatte weiter angeheizt.

Hinzu kommt die geopolitische Dimension: Der DeepSeek-Schock vom Januar 2025 hat gezeigt, dass chinesische Anbieter wie Kimi, Qwen oder MiniMax mit bis zu 90 Prozent niedrigeren Preisen als US-Marktführer konkurrenzfähige Modelle entwickeln können. Sollten diese Anbieter nennenswerte Marktanteile gewinnen, käme das Kreislaufsystem der KI-Finanzierung unter Druck: OpenAI und Anthropic stehen laut Morgan Stanley für rund die Hälfte der Nachfrage bei den Hyperscalern. Fiele diese Nachfrage weg, träfe das nicht nur einzelne Anbieter, sondern die gesamte Investitionslogik des Sektors.

Was Anleger im Blick behalten sollten

Der entscheidende Indikator für alle vier Risiken ist derselbe: ob die Hyperscaler ihre Investitionspläne für 2027 erneut nach oben anpassen oder erstmals zurückrudern. Mit Blick auf die in den kommenden Monaten anstehenden Zahlen von Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta verdienen daher drei Kennzahlen besondere Aufmerksamkeit: Das Verhältnis von Cloud-Umsatzwachstum zu Capex-Ausgaben, das zeigt, ob die Investitionen beginnen, sich in Erlösen niederzuschlagen. Die Entwicklung der freien Cashflows, die bei anhaltendem Investitionsdruck weiter unter Druck geraten dürften. Und die Guidance der Hyperscaler zu KI-spezifischen Umsätzen, die bislang oft in den breiteren Cloud-Zahlen verschwimmen. Wer diese drei Datenpunkte quartalsweise verfolgt, bekommt früher als der Markt ein Bild davon, ob die KI-Wette aufgeht oder ob die Rechnung noch aussteht.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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