DAX versucht sich vor dem Wochenende an Stabilisierung

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,07 Prozent höher bei 12.615,91 Zählern.

Die Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus sind zuletzt europaweit stark gestiegen und haben ihren Tribut gefordert: Auf Wochensicht zeichnet sich für den Leitindex DAX ein Minus von 3,5 Prozent ab.

Risiken überwiegen

Die Pandemie dürfte die Wirtschaft belasten. "Über alle Branchen hinweg werden weitere Stellenstreichungen in Aussicht gestellt", merkte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba an. Auch das Thema Insolvenzen solle man nicht aus den Augen verlieren. An der Börse überwögen gegenwärtig wieder die Risiken.

