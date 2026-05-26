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Risiko-Check: Wie funktionieren inflationsgeschützte Anleihen-ETFs wirklich?

27.05.26 03:18 Uhr

Wer Geld anlegt, denkt selten zuerst an Anleihen. Dabei gibt es eine Unterkategorie, die einen einzigartigen Mechanismus bietet: inflationsgebundene Anleihen bündeln in ETF-Form Schutz vor steigenden Preisen direkt in die Anlage ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch