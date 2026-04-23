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Risiko für harte Landung

MTU-Aktie unter Druck: Verkaufsempfehlung treibt Kurs auf Jahrestief

24.04.26 10:28 Uhr
Analystenwarnung belastet MTU: Aktie fällt auf niedrigsten Stand seit einem Jahr | finanzen.net

Nach einer Verkaufsempfehlung der UBS geben die Aktien von MTU deutlich nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
289,10 EUR -12,20 EUR -4,05%
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Nach einer Verkaufsempfehlung der UBS haben die Aktien von MTU am Freitag im DAX im XETRA-Handel mit gut 4,5 Prozent das größte Minus aufgewiesen. Bei 289,10 Euro wurden die Papiere des Triebwerkherstellers auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahr gehandelt.

Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb der Analyst der Schweizer Bank, Ian Douglas-Pennant. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen.

Die Bewertung der Aktien erscheine nur auf den ersten Blick günstig, so Douglas-Pennant. Denn berücksichtige man die erwähnte Normalisierung, sei die aktuelle Bewertung immer noch zu hoch. Mit seinem Kursziel von 275 Euro sieht der Experte trotz des jüngsten Kursrutsches weitere Rückschlagsgefahren.

MTU-Aktien hatten im Februar noch mehr als 400 Euro gekostet, kamen von ihrem Rekord im Zuge des Nahost-Kriegs aber inzwischen um fast 29 Prozent zurück.

/ag/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
10:16MTU Aero Engines SellUBS AG
22.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
13.04.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
13.04.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
13.04.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
07.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.04.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
10.04.2026MTU Aero Engines NeutralUBS AG
31.03.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026MTU Aero Engines HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10:16MTU Aero Engines SellUBS AG
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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