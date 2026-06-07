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Risiko-Minimierung?

Rechtsstreit final beigelegt: Befreiungsschlag für die gebeutelte NEL ASA-Aktie?

08.06.26 11:09 Uhr
Millionen-Zahlung in den USA: NEL ASA-Aktie schüttelt den Abwärtssog ab! | finanzen.net

Der norwegische Wasserstoff-Spezialist NEL ASA hat den langwierigen Rechtsstreit mit der Iwatani Corporation of America durch ein offizielles Settlement beigelegt.

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• NEL ASA zahlt im Rahmen des Vergleichs eine Summe von 7,5 Millionen US-Dollar an die Iwatani Corporation of America
• Rechtsstreit basierte auf operativen und technischen Differenzen bezüglich gelieferter Tankstellenausrüstung
• Neben NEL ASA ist auch die ehemalige Konzerntochter Cavendish Hydrogen ASA von der Einigung direkt betroffen

Hintergrund des Konflikts: Technische Herausforderungen im US-Markt

Der Ursprung des juristischen Konflikts geht auf den Beginn des Jahres 2024 zurück. Am 7. Februar 2024 gab NEL ASA offiziell bekannt, dass die Iwatani Corporation of America eine Schadensersatzklage in unbestimmter Höhe vor dem United States District Court in California eingereicht hatte. Gegenstand des Verfahrens waren Lieferverträge über Betankungsanlagen und dazugehörige Dienstleistungen, welche zwischen der US-Tochtergesellschaft NEL Hydrogen Inc. und dem kalifornischen Infrastrukturbetreiber geschlossen worden waren. Damals wiesen die Norweger sämtliche Anschuldigungen entschieden zurück und kündigten an, sich vehement gegen die Forderungen zur Wehr zu setzen.

Die nun getroffene außergerichtliche Einigung korrigiert die damalige Konfrontationsstrategie und führt zu einer sofortigen Mandatsbeendigung. Laut den jüngsten Unternehmensangaben resultierte der Dissens primär aus technischen und betrieblichen Herausforderungen innerhalb einer sich im Aufbau befindlichen, noch jungen Industriebranche. Durch das Settlement, das auch vier Einzelpersonen sowie die Abspaltung Cavendish Hydrogen einschließt, betonen die Parteien ihr wechselseitiges Vertrauen in die Weiterentwicklung des Wasserstoffsektors und halten sich Optionen für zukünftige Kooperationen offen.

Finanzielle Details: Kosten der Risikominimierung

Der finanzielle Preis für das Ende der juristischen Auseinandersetzung beläuft sich für die Muttergesellschaft auf 7,5 Millionen US-Dollar. Einer Cavendish-Unternehmensmitteilung zufolge trägt die ehemalige Tankstellensparte parallel eine eigene Vergleichssumme in Höhe von 3 Millionen US-Dollar. Die NEL-Konzernführung in Oslo rechtfertigt den Abfluss liquider Mittel mit der sofortigen Reduzierung der operativen Unsicherheit auf dem nordamerikanischen Kontinent. Langwierige Gerichtsprozesse in den USA gelten in der Branche als extrem kostenintensiv und unvorhersehbar.

Durch die finale Beilegung entfallen für den Pure-Play-Spezialisten sämtliche künftigen Rechtsberatungskosten in diesem Fall. Die Reduzierung der "Litigation Risks" schafft bilanziell klare Verhältnisse, da potenzielle Schadenersatzforderungen in unbestimmter Höhe nun endgültig vom Tisch sind. Die Liquiditätsreserven des Konzerns werden durch den Abfluss zwar belastet, die strategische Fokussierung auf die Kernbereiche der Elektrolyseur-Technologie dürfte dadurch jedoch langfristig erleichtert werden.

Aktienreaktion: Volatiler Handel an der Heimatbörse

An der Heimatbörse in Oslo reagierten die Marktteilnehmer zunächst verunsichert auf die Nachricht über den millionenschweren Barmittelabfluss. Im frühen Handel gerieten die Aktien von NEL und Cavendish unter spürbaren Abgabedruck und verbuchten anfänglich merkliche Kursverluste, da die Belastung für das laufende Quartalsergebnis von den Tradern negativ antizipiert wurde. Die Sorge vor einer anhaltenden Schwächung der ohnehin strapazierten Cash-Position dominierte das Orderbuch in den ersten Handelsminuten.

Im weiteren Verlauf des Handelstages stabilisieren sich das Papiere jedoch zusehends. Zeitweise tendiert die NEL-Aktie 3,03 Prozent höher bei 3,065 NOK, während Cavendish sich mit 3,11 Prozent auf tieferem Niveau bewegt (7,79 NOK). Händler werteten den Umstand, dass die Unsicherheit bezüglich der US-Klage final bereinigt wurde, zunehmend als Befreiungsschlag, was den anfänglichen Abverkauf auffing und den Kurs nahe der Nulllinie ins positive Terrain hievte.

Rechtssicherheit vs. Kapitalabfluss: Der Millionen-Dollar-Vergleich im Visier der Anleger

Für Investoren stellt diese Einigung ein zweischneidiges Schwert dar. Einerseits bindet der Vergleich dringend benötigtes Kapital, welches den Unternehmen im harten Wettbewerb um Marktanteile bei Elektrolyseuren fehlen könnte. Andererseits dürfte das Management durch das Ende des Rechtsstreits substanzielle Managementkapazitäten freigesetzt haben. Angesichts der anhaltenden Konsolidierung im Sektor der erneuerbaren Energien könnte die Aktie von der gewonnenen Rechtssicherheit im US-Geschäft profitieren, wenngleich das Papier aufgrund der fundamentalen Ertragslage weiterhin als hochspekulativ eingestuft werden dürfte.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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