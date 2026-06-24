Risikofaktoren

Der chinesische Reiseriese reißt sein Gewinnziel um 42 Prozent, kürzt den Ausblick und schickt damit ein Warnsignal in die gesamte Branche. Doch TUI steht auf anderem Terrain.

Trip.com hat seinen ersten Quartalsbericht 2026 vorgelegt und die Märkte damit kalt erwischt. Der Nettogewinn sank auf 2,5 Milliarden Yuan, nach 4,3 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum, ein Rückgang von rund 42 Prozent. Gleichzeitig kappte das Unternehmen seine Umsatzwachstumsprognose für das laufende Quartal auf 3 bis 8 Prozent, nach einem Umsatzplus von 17 Prozent im abgeschlossenen Quartal.

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Die Aktie verlor daraufhin in Hongkong zuletzt 11,14 Prozent auf 314,20 HKD und fiel auf den tiefsten Stand seit August 2024. Für den globalen Reisemarkt ist das kein Einzelereignis, sondern ein Indikator für breiteren Gegendruck.

Warum Trip.coms Zahlen den Markt tatsächlich belasten

Trip.com selbst nennt ein Bündel an Ursachen: makroökonomischer Gegenwind, erhöhte Energiepreise, geopolitische Volatilität und interne Anpassungen im operativen Betrieb. Erschwerend kommt eine laufende Untersuchung der chinesischen Wettbewerbsbehörde wegen möglichen Monopolverhaltens hinzu. Das Unternehmen warnte, die Prüfung könne zu erheblichen Geldstrafen oder Änderungen im Geschäftsmodell führen. Anleger straften den Unsicherheitscocktail sofort ab.

Dabei hatte Trip.com im Quartal selbst noch solide operative Kennzahlen geliefert: Das internationale Buchungsvolumen wuchs um rund 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr, Einreisebuchungen nach China sogar um rund 90 Prozent. Das zeigt, dass die Reisenachfrage als solche nicht einbricht. Das Problem liegt woanders: Die Guidance enttäuscht, weil strukturelle Belastungen die Wachstumsdynamik spürbar bremsen.

Wo TUI sich vom chinesischen Peer unterscheidet

Für TUI-Anleger ist die direkte Übertragbarkeit begrenzt, aber nicht irrelevant. TUI operiert als vertikal integrierter europäischer Reiseveranstalter mit eigenem Hotel-, Airline- und Kreuzfahrtgeschäft, während Trip.com primär als Online-Buchungsplattform für den asiatischen Markt agiert. Die Geschäftsmodelle überlappen sich kaum. Dennoch teilen beide dieselben makroökonomischen Rahmenbedingungen: höhere Kerosinpreise, geopolitische Unsicherheiten im Mittelmeer- und Nahostraum sowie ein vorsichtigeres Konsumklima in wichtigen Quellmärkten.

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TUI selbst zeigte sich zuletzt operativ stabil. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Geschäftsjahr 2024/25 wechselkursbereinigt um 12,6 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Der Konzern hatte zuletzt einen Anstieg von 9 bis 11 Prozent in Aussicht gestellt. Zu tatsächlichen Kursen betrug das Wachstum 9,0 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro.

Der Umsatz legte wechselkursbereinigt um 4,4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro zu, wozu beide Segmente beitrugen. TUI hatte zuletzt ein Wachstum am unteren Ende der Spanne von 5 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt.

Geopolitik und Kerosin als gemeinsame Risikofaktoren

Was Trip.coms Meldung für europäische Reisewerte wie TUI dennoch relevant macht: Die Begründung für das schwache Quartal liest sich wie ein Risikokatalog für die gesamte Branche. Gestiegene Energiekosten drücken Margen bei jedem Anbieter mit eigenem Flugbetrieb. Geopolitische Konflikte verlagern Buchungsströme und erzeugen Planungsunsicherheit. TUI hat zwar eigene Absicherungsstrategien im Kerosinbereich und operiert in anderen Märkten als Trip.com. Doch Anleger, die auf eine störungsfreie Erholungsdynamik im globalen Tourismus gesetzt haben, bekommen durch die Trip.com-Zahlen eine Gegenprüfung geliefert.

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Entscheidend für die weitere Kursrichtung der TUI-Aktie werden die Sommerbuchungsdaten sein, die das Unternehmen mit dem Bericht zum dritten Quartal im August vorlegt. Dann zeigt sich, ob die aktuelle Nachfrage in den Kernmärkten Deutschland, Großbritannien und Nordeuropa robust genug ist, um die externen Belastungen aufzufangen, die Trip.coms enttäuschende Guidance nun auch für Europa sichtbar macht.

Die TUI-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,3 Prozent höher bei 7,49 Euro.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net