DAX24.057 -0,3%Est505.853 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,6%Nas24.751 -0,3%Bitcoin66.043 -1,8%Euro1,1735 +0,2%Öl108,7 +2,6%Gold4.677 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Intel 855681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt-- Wall Street in Rot -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Risikokapitalfonds

BMW-Aktie steigt etwas: Hunderte Millionen Euro für die KI-Startups

27.04.26 16:32 Uhr
BMW-Aktie in Grün: Millionen-Spritze für KI-Start-ups | finanzen.net

Der Autobauer BMW will über seine Beteiligungstochter BMW i Ventures mehrere hundert Millionen Dollar in KI-Start-ups investieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
79,58 EUR -0,42 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

300 Millionen US-Dollar (256 Mio Euro) soll der neue dritte Risikokapitalfonds der Investmentfirma in junge Unternehmen in Nordamerika und Europa stecken und so auch helfen, BMW Zugang zu Technik rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu verschaffen, wie der DAX-Konzern aus München am Montag mitteilte. "Mit BMW i Ventures investieren wir gezielt in Technologien, die die Zukunft unserer Branche prägen", sagte BMW-Vorstandschef Oliver Zipse laut Mitteilung. Die Investitionsmittel werden komplett vom Konzern getragen.

Die Wagnisinvestitionen von BMW i Ventures nähmen eine Schlüsselrolle in der Innovationsstrategie des Konzerns ein. Der Zeitpunkt, nun in KI zu investieren, sei ideal, sagte Zipse. "Künstliche Intelligenz hat ihr enormes Potenzial zur Transformation von Produkten, Prozessen und kompletten Wertschöpfungsketten klar bewiesen." BMW wolle sich bietende Chancen nutzen und Innovationen schnell und effizient umsetzen.

In einer Gesprächsrunde mit Journalisten sagte Manager Marcus Behrendt von BMW i Ventures, dass der Wagniskapitalgeber zu den ersten Geldgebern von frühen Start-ups gehöre. "Als Investor in frühen Phasen investieren wir in der Regel in ein einzelnes Start-up als Erstinvestment bis zu 10 Millionen Dollar", sagte er. "Bei Start-ups rund um Künstliche Intelligenz müssen die Investitionsentscheidungen schnell getroffen werden, im aktuellen Umfeld sprechen wir da von Tagen und wenigen Wochen", ergänzte sein Kollege Kasper Sage. Das geschehe unabhängig vom BMW-Konzern.

BMW stieg mit BMW i Ventures 2011 in die Förderung junger Unternehmen ein, BMW ist alleiniger Anteilseigner der Firma mit Standorten in München und im Silicon Valley. Bisher wurde in mehr als 90 Firmen investiert, aus über 30 ist BMW in dieser Zeit über einen Verkauf von Anteilen oder bei einem Börsengang wieder ausgestiegen. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen des Wagniskapitalgebers nun 1,1 Milliarden Dollar.

Die BMW-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent auf 79,44 Euro.

/men/nas/he

MÜNCHEN / SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com, Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
10:51BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
21.04.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:51BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
14.04.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2026BMW NeutralUBS AG
07.04.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen