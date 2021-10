Citi-Aktie vorbörslich gesucht: Citigroup löst Risikovorsorge teilweise auf - verdient deutlich mehr

Werbung

Heute im Fokus

DAX erholt sich weiter -- Gewinnschub bei Bank of America -- Wells Fargo vermeldet starkes Quartal -- Evergrande schuldet Millionenzahlung für Landerwerb -- Zalando, Lufthansa, Nordex im Fokus

Offenbar neues Problem beim Dreamliner von Boeing entdeckt. Hannover Rück will Regeldividende künftig mindestens stabil halten. Walgreens übertrifft im 4. Quartal Erwartungen. UnitedHealth hebt Jahresprognose an. E.ON will seine Strommasten als Mobilfunkstandorte vermarkten. Bitcoin-Schürfer wandern in die USA ab - Deutschland in den Top-Ten.