Ritesh Properties and Industries stellte am 27.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 79,1 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 INR. Im Vorjahr waren 0,200 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 77,68 Prozent auf 132,34 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 593,01 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net