Rithm Property Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Werte in diesem Artikel
Rithm Property Trust hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rithm Property Trust -0,180 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Rithm Property Trust im vergangenen Quartal 16,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rithm Property Trust 13,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rithm Property Trust
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rithm Property Trust
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen