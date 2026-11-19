Ritterschlag für Intel

Erstmals bucht ein großer Cloudkonzern Intels Packaging öffentlich für eigene Chips, doch ausgerechnet die Zahl, auf die Anleger am meisten schauen, fehlt in der Mitteilung.

• Analysten bleiben neutral, da die Vereinbarung vorerst keine signifikanten Umsätze oder Gewinne bringt und die Foundry-Sparte weiterhin hohe Verluste schreibt, während Microsofts Rolle vor allem strategisch ist.

Microsoft nutzt als erster Kunde Intels EMIB-Packaging für eigene Azure-Chips

Azure sichert sich zudem über mehrere Jahre Kapazitäten bei Xeon-Prozessoren

Analysten bleiben neutral, denn Intel Foundry schreibt weiter hohe Verluste

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Intel hat mit Microsoft den ersten Kunden gefunden, der sich öffentlich zur EMIB-Packagingtechnik des Konzerns für selbst entwickelte Chips bekennt, und liefert der Fertigungssparte Intel Foundry damit einen Vertrauensbeweis, auf den der Markt lange gewartet hat. Wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten, soll die Technik in Microsofts eigenem Silizium für die Cloudplattform Azure zum Einsatz kommen. Teil der langfristigen Vereinbarung ist außerdem eine mehrjährige Lieferzusage für Xeon-Serverprozessoren, ausdrücklich einschließlich der nächsten Generation mit dem Codenamen Diamond Rapids. Die Intel-Aktie legt am Donnerstag im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 4,72 Prozent auf 57,25 US-Dollar zu, während die Microsoft-Papiere 1,67 Prozent höher bei 515,76 US-Dollar notieren.

Warum Microsoft für Intel Foundry so viel zählt

EMIB steht für Embedded Multi-die Interconnect Bridge und verbindet mehrere Chipbausteine in einem Gehäuse. Genau dort sieht Foundry-Chef Naga Chandrasekaran die Zukunft: KI-Infrastruktur entstehe zunehmend als komplexes System, in dem Silizium, Packaging, Rechenleistung, Speicher und Software gemeinsam optimiert würden. Für Intel ist der Name des Kunden dabei fast wichtiger als die Technik. Foundry steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 zwar um 58 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar, doch die Segmentzahlen enthalten konzerninterne Lieferungen, von denen in der Konzernrechnung 6,3 Milliarden US-Dollar wieder herausgerechnet werden. Unter dem Strich steht ein operativer Verlust von 1,85 Milliarden US-Dollar nach 2,32 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

Packaging ist noch keine Auftragsfertigung

Bei aller Signalwirkung lohnt der genaue Blick in die Mitteilung. Microsoft lässt bei Intel verpacken, nicht belichten: Von einer Fertigung der Azure-Chips auf Intels eigenen Prozessknoten ist keine Rede. Auch Volumen, Laufzeit und finanzielle Eckdaten nennen die Partner nicht, die Zusammenarbeit betrifft ausdrücklich nur ausgewählte Bereiche der Azure-Infrastruktur. Die angeführten Leistungssprünge, etwa bis zu 2,5-mal schnellere SQL-Backups über Intels QuickAssist-Technik, stammen aus Tests der Unternehmen vom November 2026, mit dem üblichen Hinweis, dass Ergebnisse abweichen können. Für Microsoft geht es nach den Worten von Azure-Manager Saurabh Dighe darum, Infrastruktur rund um die Arbeitslasten zu bauen, die für Kunden zählen.

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Knappe Xeon-Kapazitäten machen die Zusage wertvoll

Gewicht bekommt die Xeon-Zusage durch Intels eigene Lage. Bei Vorlage der Quartalszahlen Ende Oktober nannte Konzernchef Lip-Bu Tan es die unmittelbare Priorität, zusätzliche Kapazitäten für die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Xeon-Prozessoren freizumachen. Wer sich in dieser Phase mehrjährig Liefermengen sichert, kauft vor allem Planungssicherheit. Microsoft folgt damit einem Muster: Bereits im dritten Quartal hatte Intel eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Oracle angekündigt, die ebenfalls Diamond Rapids umfasst. Für AMD (Advanced Micro Devices), das mit seinen Serverprozessoren um dieselben Rechenzentrumsbudgets wirbt, ist das ein Achtungszeichen, wenngleich von Exklusivität in der Mitteilung keine Rede ist.

Im Packaging selbst ist der Maßstab Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) mit seinem CoWoS-Verfahren. Wie Reuters im Mai berichtete, stellte TSMC für die CoWoS-Kapazität zwischen 2022 und 2027 ein jährliches Wachstum von mehr als 80 Prozent in Aussicht. Dass Microsoft dennoch einen zweiten Anbieter ins Boot holt, zeigt, wie sehr Cloudkonzerne ihre Lieferketten in diesem Engpass verbreitern wollen. Eine Gefahr für TSMCs Auslastung ist ein einzelner Auftrag nicht, wohl aber ein Präzedenzfall.

Analysten warten bei der Intel-Aktie auf Belege

Die jüngsten Studien fielen vor der Ankündigung und bleiben verhalten. Royal Bank of Canada (RBC) bestätigte vergangene Woche die Einstufung "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar. Analyst Srini Pajjuri verwies auf die Erwartung des Managements, 2027 werde ein Wachstumsjahr, hält aber wegen der hohen Bewertung und fehlender Kurstreiber an seiner neutralen Haltung fest. Barclays senkte das Ziel am 30. Oktober von 100 auf 75 US-Dollar und bewertet die Aktie mit "Equal Weight", Jefferies kappte es einen Tag zuvor von 120 auf 85 US-Dollar bei "Hold". Beide Häuser störten sich am Ausblick: Für das vierte Quartal stellt Intel 15,0 bis 16,0 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, nach 16,5 Milliarden US-Dollar im dritten.

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Mehr Glaubwürdigkeit, aber noch keine neue Ertragsquelle

Für Anleger verschiebt der Microsoft-Auftrag vor allem die Wahrnehmung der Intel-Aktie: Intel Foundry kann erstmals einen prominenten Referenzkunden für sein Packaging vorweisen, und das in einem Segment, in dem Cloudkonzerne erkennbar nach Alternativen suchen. An den Zahlen ändert die Vereinbarung vorerst wenig, solange weder Volumen noch Vertragswert bekannt sind. Entscheidend ist deshalb, ob Microsoft ein Einzelfall bleibt oder weitere Großkunden nachziehen. Erst eine wachsende Liste externer Abnehmer würde den Verlusten der Foundry eine glaubwürdige Perspektive entgegensetzen und könnte den Kurstreiber liefern, den RBC bislang vermisst. Für Microsoft-Aktionäre ist der Deal dagegen eher ein Baustein der Lieferkettenstrategie als ein Kursereignis.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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