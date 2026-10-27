SpaceX-Aktie vor Mega-Rally? Anthropic-IPO wird zum Milliardenfaktor - und birgt gleichzeitig Risiken

Rivale als Großmieter

27.10.26 14:44 Uhr

Anthropic bindet sich eng an SpaceX, doch die Verträge sind kündbar: Wie verlässlich ist dieser Umsatzbringer für die Aktie?

• Analysten sehen SpaceX grundsätzlich positiv, warnen jedoch vor einer möglichen Abhängigkeit vom Großkunden Anthropic, dessen langfristige Bindung an SpaceX noch unklar ist und die Aktie beeinflussen könnte.

• Die monatlichen Kosten für SpaceX liegen bei etwa 3,1 Milliarden US-Dollar, was einen erheblichen Anteil am erwarteten Umsatz und an den zukünftigen Einnahmen darstellt, wobei die Verträge kurzfristig kündbar sind.

• Anthropic hat Rechenkapazitäten bei SpaceX im Wert von bis zu 120,5 Milliarden US-Dollar gebucht, mit Laufzeiten bis 2029, was die Abhängigkeit von einem einzelnen Kunden erhöht.

KI-Rivale Anthropic mietet bei SpaceX Rechenleistung in großem Stil

Analyst Maral sieht kurzfristig kein Umsatzrisiko, stellt aber eine wichtige Frage

Anthropics Börsendebüt könnte Klarheit über die Verträge bringen

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Anthropic hat in seinem am Montag veröffentlichten Börsenprospekt offengelegt, wie viel Rechenleistung der KI-Entwickler bei SpaceX bucht: Die Ausgaben können sich auf bis zu 120,5 Milliarden US-Dollar summieren. Für die SpaceX-Aktie ist das ein gewichtiger Umsatzpfeiler, zugleich rückt die Abhängigkeit von einem einzelnen Kunden in den Blick.

Anthropic legt SpaceX-Verträge offen

Dem Prospekt zufolge wurden die Vereinbarungen mit SpaceX zwischen Mai und Oktober geschlossen und geändert, die Laufzeiten reichen bis in das Jahr 2029. Die monatlichen Gebühren summieren sich auf rund 3,1 Milliarden US-Dollar, sobald die gesamte Kapazität bereitsteht, was für Dezember erwartet wird.

Das ist ein deutlicher Sprung. SpaceX hatte ursprünglich 1,25 Milliarden US-Dollar monatlich für rund 325.000 Grafikprozessoren von NVIDIA genannt, die neue Gebühr liegt fast beim Zweieinhalbfachen. Wie wichtig Rechenleistung für den Konzern bereits ist, zeigt das SI-Segment: Es erzielte laut Pressemitteilung im dritten Quartal einen Umsatz von 7,56 Milliarden US-Dollar. Als Wachstumstreiber nannte SpaceX unter anderem die Aktivierung neuer Cloud-Service-Vereinbarungen. Der Vertrag mit Anthropic betrifft das Geschäft mit der Vermietung von KI-Rechenkapazitäten an externe Kunden. Zugleich stellt SpaceX einem Wettbewerber eigene Infrastruktur zur Verfügung: Anthropics Claude und SpaceX' Grok konkurrieren auf dem Markt für generative KI.

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Wie abhängig ist die SpaceX-Aktie von einem Mieter?

Kutgun Maral, Analyst bei EvercoreISI, rechnet gemäß Yahoo Finance vor, dass 3,1 Milliarden US-Dollar im Monat 9,3 Milliarden je Quartal entsprechen. Das sind etwa 25 bis 28 Prozent der Umsatzprognose von 33 bis 37 Milliarden US-Dollar für das erste Quartal 2027. Der Anteil ist erheblich. Auf zwölf Monate gerechnet wären es etwa 37 Prozent des Ziels von 100 Milliarden US-Dollar wiederkehrendem Jahresumsatz für Dezember 2026.

Maral sieht laut Yahoo Finance kurzfristig kein Umsatzrisiko, weil Anthropics Rechenkapazität begrenzt ist und das Unternehmen über 131,7 Milliarden US-Dollar Liquidität verfügt. Es werfe aber die Frage auf, wie abhängig SpaceX von einem einzelnen Mieter sei. Laut Blockspace Media enden die anfänglichen unkündbaren Laufzeiten im Januar 2027 und im März 2027. Danach können beide Seiten mit 90 Tagen Frist schriftlich kündigen, die Summe ist also eine Obergrenze und kein garantierter Betrag.

Die Verträge geben SpaceX damit Planbarkeit zunächst nur auf Zeit. Für die Aktie hängt viel davon ab, ob Anthropic nach den Mindestlaufzeiten an Bord bleibt.

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Details zum Anthropic-Börsengang und Analystenbild zur SpaceX-Aktie

Anthropic steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 auf 16,3 Milliarden US-Dollar, nach 1,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust von 80,7 Milliarden US-Dollar geht laut Prospekt vor allem auf die Neubewertung von Wandelanleihen und SAFEs zurück. Yahoo Finance zufolge liegt die angestrebte Börsenbewertung bei rund 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar, ein Debüt ist noch vor Ende November möglich.

Das Analystenbild für SpaceX ist freundlich: Von 35 von TipRanks erfassten Analysten vergeben 29 ein Buy, fünf ein Hold und einer ein Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 251,17 US-Dollar. Die Spanne reicht von 140 bis 500 US-Dollar, die Einschätzungen gehen also weit auseinander. Barclays-Analyst Anthony Valentini bestätigte in einer Studie zuletzt das Buy und hob das Kursziel von 254 auf 300 US-Dollar. Einen Tag nach der Barclays-Studie stufte Glenn Thum von Phillip Securities die Aktie von Sell auf Buy hoch, mit einem Kursziel von 250 US-Dollar. Diese Stimmen stammen jedoch aus der Zeit vor der Anthropic-Offenlegung. Ob sie die Abhängigkeit von einem Großkunden schon einpreisen, lässt sich daraus nicht ablesen.

Beobachtungspunkt ist der Anthropic-Prospekt selbst: Preisspanne und Aktienzahl sind dort noch leer, und SpaceX hat die Offenlegung bislang nicht kommentiert. Der nächste Zahlentermin von SpaceX ist laut Kalender vorläufig der 25. Februar 2027 und zeigt, wie viel der Anthropic-Gebühren im Umsatz ankommt.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

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