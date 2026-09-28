NIO und Geely greifen an: Neue Allianz setzt Tesla unter Druck - So reagieren die Aktien

Rivalen bündeln Ladenetze

28.09.26 09:39 Uhr

NIO und Geely bündeln ihre Aktivitäten bei Batteriewechsel und Ladeinfrastruktur. Droht Tesla nun ins Hintertreffen zu geraten?

• Experten sehen die Partnerschaft als potenziellen Rivalen für Tesla und CATL, da Geelys Wechselstationsnetz den Markt für Batteriewechselstationen in China dominieren könnte, was den Wettbewerb im Bereich Schnellladen verschieben könnte.

• Die Kooperation zielt auf den Ausbau eines landesweiten Batteriewechselnetzes in China bis 2030 sowie auf die Entwicklung gemeinsamer Standards für Batteriewechseltechnologie, mit Plänen für eine breite Marktdurchdringung.

• Geely sichert sich einen Anteil von 30% an NIOs Batteriewechselsparte und investiert zusätzlich in die Lade-Tochter Haohan Energy, während NIO im Gegenzug bei Geelys Ladeinfrastruktur einsteigt.

Geely sichert sich Zugang zu Chinas größtem Wechselstationsnetz

NIO steigt im Gegenzug bei Geelys Ladetochter Haohan Energy ein

Beobachter sehen ein neues Kräfteverhältnis gegenüber Tesla und CATL

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NIO, der chinesische Elektrofahrzeughersteller, hat am Sonntag endgültige Vereinbarungen mit Tochtergesellschaften der Zhejiang Geely Holding Group unterzeichnet. Eine Geely-Tochter übernimmt 30 Prozent an der Batteriewechselsparte NIO Power, die Transaktion bewertet die Einheit mit rund 16 Milliarden Renminbi. Im Gegenzug steigt NIO bei Geelys Lade-Tochter Haohan Energy ein.

NIO Power: Geely steigt bei der Batteriesparte ein

Am selben Tag brachte die Geely-Tochter ihre gesamte Beteiligung an Yiyi Internet Technology, einem Anbieter von Batteriewechseldiensten für gewerbliche Mobilität, sowie 640 Millionen Renminbi in bar in NIO Energy Investment ein, das unter dem Namen NIO Power firmiert. Danach hält die Geely-Tochter 30 Prozent, NIO-Tochter NIO China bleibt mit 63,6 Prozent kontrollierender Anteilseigner, der bestehende Investor Wuhan Guangchuang Emerging Technology hält 6,4 Prozent.

Der Geely-Anteil kann bei Verfehlen operativer Meilensteine auf mindestens 20 Prozent sinken. Zugleich erhielt die Geely-Tochter eine Option, binnen zwei Jahren nach Vertragsabschluss weitere 640 Millionen Renminbi zu investieren und den Anteil auf 34 Prozent zu erhöhen, wodurch NIO Chinas Anteil auf 60 Prozent fiele. Beide Transaktionen stehen laut NIO unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

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Gegengeschäft und Ausbaupläne

Parallel zeichnet NIO China neue Anteile an Zhejiang Haohan Energy Technology, Geelys Lade-Tochter, und hält danach 10 Prozent, die eingebrachten Mittel sollen laut NIO für den Kauf bestimmter Lade-Assets des Unternehmens verwendet werden. NIO Power will das Batteriewechselnetz bis 2030 auf 10.000 Stationen ausbauen, deren jährlicher Strombedarf dann mehr als 10 Milliarden Kilowattstunden betragen soll. Geely wiederum plant bis Ende 2027 mehr als 22.000 Ladestationen mit über 100.000 Anschlüssen. Mehr als 15.000 davon sollen Schnellladestationen sein, und Geely will als erster Anbieter der Branche sein Netz auf sämtliche Landkreis-Ebenen Chinas ausdehnen.

Die Kooperation baut auf einer im November 2023 geschlossenen Batteriewechsel-Vereinbarung auf, unter der beide Seiten gemeinsame Standards und geteilte Wechselnetze entwickeln wollten. NIO und Geely haben zudem erste Pläne besprochen, Batteriewechseltechnologie sowohl in Consumer-Modellen als auch im gewerblichen Geschäft von Geely-Marken einzusetzen; die Finalisierung hängt von weiteren Gesprächen ab.

Anleger in Sorge: Droht eine Konkurrenz für Tesla und CATL?

NIO setzt seit Markteinführung auf Batteriewechselstationen statt auf Schnellladeinfrastruktur, wie sie Tesla und die meisten anderen Hersteller nutzen. Bloomberg bezeichnete Geely im Zusammenhang mit dem Deal als Rivalen von NIO und ordnete die Transaktion als Zugang zu Chinas größtem Wechselstationsnetz ein. Sollte Geely künftig in Großserie NIO-kompatible Wechselakkus verbauen, könnte das Netzwerk laut einer Einschätzung von Electrek für einen großen Teil des Marktes zum Standard werden, der sich bislang in NIOs eigenes Netz, CATLs Choco-Swap-System und BYDs Setzen auf ultraschnelles Laden aufteilt. Geelys Tochter Yiyi Power betreibt bereits rund 470 eigene Wechselstationen, vor allem für Taxis und Ride-Hailing-Fahrzeuge.

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So reagieren die Aktien

Anleger von Geely bewerten die Zusammenarbeit positiv: Die Aktie des Elektroautobauers legt in Hongkong zeitweise 3,14 Prozent auf 16,09 HKD zu. Die Kursreaktion von NIO steht noch aus: Die ADR hatten an der NYSE am Freitag bei 3,58 US-Dollar geschlossen und sich nachbörslich nicht mehr bewegt.

Der Blick der Marktteilnehmer richtet sich nun auch auf Tesla: Titel des E-Auto-Pioniers haben 2026 bislang eine deutliche Negativperformance aufzuweisen und gaben auch am Freitag an der NASDAQ 1,54 Prozent auf 372,11 US-Dollar nach.

Ob die Kombination aus Wechselnetz und Ladeinfrastruktur den Wettbewerbsdruck in China tatsächlich verschiebt, dürfte sich erst zeigen, wenn erste Geely-Modelle mit NIO-kompatibler Wechseltechnik feststehen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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