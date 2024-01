Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Rivian Automotive-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,44 USD an der Tafel.

Mit einem Kurs von 23,44 USD zeigte sich die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 23,93 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,10 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 21.364.479 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,05 USD. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,67 Prozent hinzugewinnen. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,68 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 50,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 07.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.337,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,045 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Nach Amazon folgt AT&T: Neuer Großkunde für Tesla-Konkurrent Rivian beflügelt Aktienkurs

Stifel-Analyst Stephen Gengaro hebt den Daumen für die Aktie des Tesla-Konkurrenten Rivian

Wachsender Trend im EV-Markt - E-Pickup von Tesla-Konkurrent Rivian kann jetzt auch geleast werden