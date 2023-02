Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der NDB-Sitzung 0,6 Prozent auf 19,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13.817 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,28 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.11.2022 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -7,68 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53.500,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 536,00 USD ausgewiesen.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.03.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --6,549 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

Tesla-Konkurrent Rivian leidet unter massiven Produktionsschwierigkeiten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com