Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Vormittag mit Aufschlag

Um 10:00 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NDB-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 19,30 USD.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,54 USD) erklomm das Papier am 02.03.2022. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 70,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.01.2023 bei 15,28 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,31 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -7,68 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 536,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 07.03.2024.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,645 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Ausblick: Rivian Automotive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aktienbeteiligungen umgeschichtet: So sieht das Depot von George Soros im vierten Quartal 2022 aus

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie: Langjähriger Rivian-Cheflobbyist kehrt dem Tesla-Konkurrenten den Rücken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: David Becker/Getty Images