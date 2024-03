Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,60 EUR zu.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:41 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 10,60 EUR. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 10,61 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,61 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.300 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 21.02.2024 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,57 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.315,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 536,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,186 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Elon Musk schießt gegen Tesla-Rivalen Rivian und Lucid: Das Ende naht

Insolvente Ex-Batteriefirmen: Diese EV-Zulieferer-Firmen mussten aufgeben

BYD-Aktie profitiert von "Supersportwagen" - Rivian-Aktie gesucht