Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive legt am Donnerstagnachmittag zu

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 13,89 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 15:53 Uhr 1,7 Prozent. Bei 13,93 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 877.703 Rivian Automotive-Aktien.

Am 13.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,86 USD an. 35,75 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,85 USD am 02.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,32 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,73 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Rivian Automotive.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,799 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

