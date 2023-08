Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich Rivian Automotive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 26,77 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 3,2 Prozent auf 26,77 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 26,71 USD. Bei 27,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.657.971 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 40,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 34,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 09.05.2023. Das EPS lag bei -1,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 661,00 USD – ein Plus von 595,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 95,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Rivian Automotive am 08.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Rivian Automotive.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,379 USD einfahren.

