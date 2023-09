Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive steigt am Freitagmittag

Rivian Automotive im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 22,79 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 0,3 Prozent auf 22,79 USD. Bisher wurden heute 19.180 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,86 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 79,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 48,75 Prozent Luft nach unten.

Rivian Automotive ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.121,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 364,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.12.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,188 USD einfahren.

