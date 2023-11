Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 16,19 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:00 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 16,19 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 16.713 Rivian Automotive-Aktien.

Am 02.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 55,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 27,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rivian Automotive gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent auf 1.121,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Rivian Automotive am 07.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte Rivian Automotive die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,122 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Was der VIN-Decoder über Teslas Cybertruck verrät

NASDAQ-Wert Rivian-Aktie: Rivian-CEO Robert "RJ" Scaringe lobt Tesla - erteilt Cybertruck aber eine Absage

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Neuzulassungen in Deutschland gehen im September zurück - Model Y dennoch weiter beliebt