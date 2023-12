Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 16,89 USD zu.

Um 12:00 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 16,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 14.424 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.12.2022 auf bis zu 32,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,01 Prozent hinzugewinnen. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,85 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.337,00 USD umgesetzt, gegenüber 536,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,021 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

