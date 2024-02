Rivian Automotive im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Mittag fester

02.02.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 15,58 USD.

Um 12:02 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 15,58 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 30.750 Rivian Automotive-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 28,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 25,03 Prozent wieder erreichen. Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1.337,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 536,00 USD umsetzen können. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rivian Automotive am 21.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 06.03.2025. In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,051 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie NASDAQ-Titel Rivian-Aktie seit Jahresbeginn auf Talfahrt - Analyst senkt Kursziel Rivian gibt Partner für fünf-Milliarden-Dollar Fabrik bekannt - Weg für R2-Modell frei Rivian-Aktie nach Kurseinbruch an der NASDAQ erneut tiefer: Schwache Auslieferungszahlen im vierten Quartal belasten

