Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 12:22 Uhr im NDB-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 15,78 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 77.398 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2022 auf bis zu 59,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 73,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.01.2023 Kursverluste bis auf 15,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 3,27 Prozent Luft nach unten.

Rivian Automotive ließ sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,73 USD gegenüber -7,68 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 66.200,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 663,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 1,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -5,666 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

