Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NDB-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 15,83 USD zu. Bei 16,17 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 15,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.668.972 Stück gehandelt.

Am 03.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 59,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 73,24 Prozent Luft nach oben. Am 02.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 28.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 663,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66.200,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Rivian Automotive am 11.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.03.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,666 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

