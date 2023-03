Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive bricht am Donnerstagvormittag ein

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 10:00 Uhr 18,3 Prozent im Minus bei 15,76 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2022 bei 59,14 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 73,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2023 (15,28 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 3,14 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -7,68 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 663,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 66.200,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -5,649 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Aktie Rivian bricht ein: Tesla-Konkurrent Rivian setzt weniger um als erwartet

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: Trotz Stellenstreichungen plant Amazon "Großes" mit seinen Lebensmittelläden

Ausblick: Rivian Automotive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com