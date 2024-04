Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag im Bärenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,6 Prozent auf 10,36 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,6 Prozent auf 10,36 USD abwärts. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 10,26 USD. Mit einem Wert von 10,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.462.610 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 28,05 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 170,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.02.2024 bei 10,06 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 2,94 Prozent wieder erreichen.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 21.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,73 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 98,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 663,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.315,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,194 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

