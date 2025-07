Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gibt am Mittwochnachmittag ab

Rivian Automotive im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 13,09 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 13,09 USD. In der Spitze büßte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,02 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,27 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 1.307.352 Aktien.

Am 13.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,86 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 44,10 Prozent zulegen. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 06.05.2025 vor. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,448 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

