So entwickelt sich Rivian Automotive

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Abend stärker

02.09.25 20:24 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Abend stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 13,59 USD.

Das Papier von Rivian Automotive legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 13,59 USD. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,63 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 13,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.968.825 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 20,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,50 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 05.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

