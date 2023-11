Rivian Automotive im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

02.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 16,32 USD.

Werbung

Um 09:21 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 16,32 USD nach oben. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 6.905 Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2022 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 54,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 28,43 Prozent sinken. Am 08.08.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,62 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1.121,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 364,00 USD umgesetzt. Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte Rivian Automotive die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,122 USD einfahren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie Rebelle Rally 2023: Rivian R1T gewinnt als erstes Elektrofahrzeug die 4X4-Kategorie NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Was der VIN-Decoder über Teslas Cybertruck verrät NASDAQ-Wert Rivian-Aktie: Rivian-CEO Robert "RJ" Scaringe lobt Tesla - erteilt Cybertruck aber eine Absage

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com