Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive tendiert am Dienstagmittag fester

Im NDB-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 12:22 Uhr 1,3 Prozent. Zuletzt wechselten via NDB 27.598 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 106,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 6,99 Prozent wieder erreichen.

Rivian Automotive veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 536,00 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Rivian Automotive am 09.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 07.03.2024 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -6,538 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

